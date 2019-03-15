Глава Volkswagen извинился за то, что использовал лозунг, похожий на нацистский

Генеральный директор автомобильного концерна Volkswagen Герберт Дисс принес извинения за то, что использовал лозунг, похожий на нацистский, сообщает BBC.

Выступая перед сотрудниками, Дисс произнес фразу «Ebit macht frei», за которую позже публично принес извинения. Это словосочетание напоминает другую немецкую фразу — «Arbeit Macht Frei» («Труд освобождает»). Последний лозунг нацисты вывешивали на воротах многих концлагерей.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший автопроизводитель Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром по производству 1,6-литрового двигателя. Также он рассчитывает локализовать на калужском заводе производство турбодвигателей 1,4 Tsi.