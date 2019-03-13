Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром производства двигателей на 1,6 литра

Крупнейший автопроизводитель Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром по производству 1,6-литрового двигателя. Также он рассчитывает локализовать на калужском заводе производство турбодвигателей 1,4 Tsi.

«Мы подали заявку на СПИК, предполагаемый объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей. Предполагается удвоение мощностей завода двигателей, инвестиции в новые модели — их локализация, производственная оснастка и так далее. Фактически эти инвестиции будут осуществлены в ближайшие пять лет, хотя мы подавали заявку на 10-летний контракт», — передает агентство «Прайм» слова главы российского подразделения компании Маркуса Озеговича.

Компания также рассматривает возможность локализовать производство автоматических коробок передач. Однако Озегович рассказал, что считает этот проект невыгодным.

Напомним, что немецкий концерн Volkswagen Group уже третий год подряд становится крупнейшим автопроизводителем в мире. В 2018 входящие в состав группы бренды продали 10,8 млн автомобилей.