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Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром производства двигателей на 1,6 литра

18:47, 13.03.2019 6
Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром производства двигателей на 1,6 литра
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Крупнейший автопроизводитель Volkswagen планирует сделать Россию глобальным центром по производству 1,6-литрового двигателя. Также он рассчитывает локализовать на калужском заводе производство турбодвигателей 1,4 Tsi.

«Мы подали заявку на СПИК, предполагаемый объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей. Предполагается удвоение мощностей завода двигателей, инвестиции в новые модели — их локализация, производственная оснастка и так далее. Фактически эти инвестиции будут осуществлены в ближайшие пять лет, хотя мы подавали заявку на 10-летний контракт», — передает агентство «Прайм» слова главы российского подразделения компании Маркуса Озеговича.

Компания также рассматривает возможность локализовать производство автоматических коробок передач. Однако Озегович рассказал, что считает этот проект невыгодным.

Напомним, что немецкий концерн Volkswagen Group уже третий год подряд становится крупнейшим автопроизводителем в мире. В 2018 входящие в состав группы бренды продали 10,8 млн автомобилей.

ПромышленностьБизнес
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    круто дешевая рабсила
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  • Анонимно 14 марта
    на фото фордовский блок
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    Анонимно 14 марта
    да это Фордовский движок . Я сама его собираю
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  • Анонимно 14 марта
    Поколение бензиновых и дизельных моторов концерна, которое появится в 2026-м, окажется последним. По словам главы стратегического планирования марки Volkswagen Михаэля Йоста, сейчас в разработке находится последняя платформа для автомобилей с «ненулевыми выбросами».

    В течение следующих пяти лет концерн потратит 50 миллиардов долларов на переход от традиционных автомобилей с ДВС на электромобили и системы автопилота.
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  • Анонимно 14 марта
    Зачем нам самый ненадежный двигатель TSI? И тем более производить его в РФ? Может его производство и высокотехнологично, для подтягивания своих конструкторов по станкам это имеет смысл. Но никак не для потребителя. Говно двигатели, больше 150 тысяч не ездят.
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  • Анонимно 15 марта
    Я бы ради такого дела мог бы и предложить фольксу реально прогрессивную идею конструкции двигателя.
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