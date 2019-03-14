ДУМ РТ сообщило о подорожании путевки в хадж на 5—7%

Фото: Олег Тихонов

В этом сезоне поменялась стоимость путевок в хадж, в среднем она повысилась на 5—7%, сообщается на официальном портале ДУМ РТ.

В духовном управлении это связывают с ростом цен на рынке валют и топливном рынке. Большинство татарстанских паломников смогли приобрести путевки по цене прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году Татарстану, как и в прошлом году, выделили 1 800 квот на хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж». Всего на хадж отправятся 20 500 россиян. На данный момент квота Татарстана закрыта примерно на 80—85% от количества мест, выделенных для республики.