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Татарстану выделили 1 800 квот на хадж

11:38, 14.03.2019 1
Татарстану выделили 1 800 квот на хадж
Фото: realnoevremya.ru / Айрат Касимов

В 2019 году Татарстану, как и в прошлом году, выделили 1 800 квот на хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».

Всего на хадж отправятся 20 500 россиян. На данный момент квота Татарстана закрыта примерно на 80—85% от количества мест, выделенных для республики.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РТ, в этом году в Татарстане наблюдается увеличение количества желающих совершить хадж по сравнению с прошлыми годами.

О том, с какими трудностями сталкивались паломники в Мекку, читайте в подборке материалов «Реального времени».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    а дум рт хадж не обманет паломников?
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