Татарстану выделили 1 800 квот на хадж

В 2019 году Татарстану, как и в прошлом году, выделили 1 800 квот на хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».

Всего на хадж отправятся 20 500 россиян. На данный момент квота Татарстана закрыта примерно на 80—85% от количества мест, выделенных для республики.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РТ, в этом году в Татарстане наблюдается увеличение количества желающих совершить хадж по сравнению с прошлыми годами.

О том, с какими трудностями сталкивались паломники в Мекку, читайте в подборке материалов «Реального времени».