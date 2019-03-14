В одну из башен комплекса «Москва-Сити» переедут три министерства

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь переезжают в одну из башен комплекса «Москва-Сити», сообщается в Twitter правительства РФ.

Министр экономического развития Максим Орешкин отмечает, что происходит переезд из старого неэффективного здания в новое. Из 170 тысяч кв. метров министерства переезжают в 70 тысяч кв. метров. К концу марта — началу апреля процесс переезда должен быть завершен.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет бывшего главы ведомства Алексея Улюкаева в новом здании министерства в «Москва-Сити». Туда МЭР должно переехать в этом году. Во время интервью на телеканале «Россия-1» ведущая заметила, что среди портретов бывших министров в холле зала коллегии министерства экономического развития нет Улюкаева. На это Орешкин ответил, что портрет пока не готов и его повесят уже в новом здании.