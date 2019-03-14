В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о торговых пошлинах против ЕС

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов отметил, что Трамп запугивает Евросоюз на протяжении как минимум трех лет, сообщает Russian.rt.

Он заявил, что страны ЕС каждый день прислушиваются к этим выпадам, стараются максимально сгладить противоречия. Климов считает, что «в Вашингтоне хотят, чтобы все их боялись».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продолжает агрессивную торговую политику в отношении европейских стран, сообщает Irish Examiner. Он призвал страны Евросоюза обсудить вопросы торговли. Иначе Вашингтон будет вынужден ввести пошлины на многие категории товаров, которые поступают на американский рынок из Европы.