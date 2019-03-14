Трамп не исключает введения пошлин на «многие товары», которые поступают из Европы

Президент США Дональд Трамп продолжает агрессивную торговую политику в отношении европейских стран, сообщает Irish Examiner.

Он призвал страны Евросоюза обсудить вопросы торговли. Иначе Вашингтон будет вынужден ввести пошлины на многие категории товаров, которые поступают на американский рынок из Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана. Режим был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Кроме того, ранее Конгресс США предложил американскому лидеру Дональду Трампу ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь» правительству Сирии. Согласно законопроекту, санкции могут коснуться тех, кто продает или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которые могут значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории страны.