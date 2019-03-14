Медведев уволил заместителя главы Росавиации Олега Клима
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил замглавы Росавиации Олега Клима.
«Освободить Клима Олега Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Олег Клим был заместителем руководителя Росавиации с 2008 года. В ведомстве он курировал воздушные перевозки.
В прошлом году СМИ уже писали о возможном уходе Олега Клима с должности замглавы Росавиации. Тогда на его место прочили начальника управления регулирования авиаперевозок Андрея Круглова.ОбществоВласть
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