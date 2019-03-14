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Медведев уволил заместителя главы Росавиации Олега Клима

18:44, 14.03.2019
Медведев уволил заместителя главы Росавиации Олега Клима
Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил замглавы Росавиации Олега Клима.

«Освободить Клима Олега Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Олег Клим был заместителем руководителя Росавиации с 2008 года. В ведомстве он курировал воздушные перевозки.

В прошлом году СМИ уже писали о возможном уходе Олега Клима с должности замглавы Росавиации. Тогда на его место прочили начальника управления регулирования авиаперевозок Андрея Круглова.

ОбществоВласть
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