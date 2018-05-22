СМИ: замглавы Росавиации Олег Клим может уйти в отставку

Заместитель главы Росавиации Олег Клим, курирующий воздушные перевозки, может в ближайшее время уйти со своей должности. О этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

«Он уже написал заявление об увольнении, вопрос решится в ближайшее время», — рассказал один из собеседников газеты.

На место Олега Клима прочат начальника управления регулирования авиаперевозок Андрея Круглова. Отмечается, что Клим был в числе чиновников, к которым предъявляли претензии после коллапса «ВИМ-Авиа» в 2017 году.

Несколько источников в качестве возможной причины ухода нынешнего замглавы Росавиации называют сбор материалов правоохранительными органами, связанный с возможным «необъективным распределением бюджетных средств на субсидирование региональных авиаперевозок».

В Минтрансе и Росавиации вероятные кадровые перестановки комментировать отказались.

Напомним, что в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Росавиации Михаила Буланова по его просьбе.