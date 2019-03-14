К лету 2019 года в Казани планируется открытие нового центра трансплантологии

Открытие второго центра трансплантологии печени на базе городской клинической больницы №7 Казани планируется к началу лета 2019 года, сообщает ИА «Татар-информ».

Главный специалист по хирургии клиники Александр Анисимов заметил, что сейчас идет активная работа над получением лицензии, все необходимые документы в Минздраве РФ.

Напомним, ранее о появлении нового центра трансплантологии рассказал на итоговой коллегии Минздрава РТ глава ведомства Марат Садыков. По его словам, новый центр будет создан по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. «Заключено соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова», — сказал Садыков.