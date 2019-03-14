В Удмуртии закрыли ледовую переправу через Каму

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Удмуртии с 14 марта закрывается движение по ледовой переправе через реку Каму сообщением Сарапул — Ершовка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике уточнили, что переправа будет закрыта с 17 часов.

Такое решение принято в связи с наступлением потепления, сбросом воды с Воткинского водохранилища на реке Каме и возможностью провала автотранспорта под лед.

Напомним, что на днях в Татарстане закрыли все ледовые переправы через реки. Всего в регионе в зимний период функционировали четыре переправы.