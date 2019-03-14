В Удмуртии закрыли ледовую переправу через Каму
В Удмуртии с 14 марта закрывается движение по ледовой переправе через реку Каму сообщением Сарапул — Ершовка.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике уточнили, что переправа будет закрыта с 17 часов.
Такое решение принято в связи с наступлением потепления, сбросом воды с Воткинского водохранилища на реке Каме и возможностью провала автотранспорта под лед.
Напомним, что на днях в Татарстане закрыли все ледовые переправы через реки. Всего в регионе в зимний период функционировали четыре переправы.Общество Удмуртия
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