В Татарстане закрыли все ледовые переправы через реки

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане с сегодняшнего дня закрыли все ледовые переправы, действующие в республике.

Сегодня с 13.00 завершила свою работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. В ходе технического освидетельствования инспекторы Центра ГИМС выявили изменение структуры и толщины льда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, 4 марта закрылась ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.

Сегодня закрылись еще две переправы. Одна из них через реку Каму по маршруту село Покровское — Красный Ключ в Елабужском муниципальном районе, другая через Волгу на участке Аракчино — Верхний Услон.