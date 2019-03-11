В Татарстане закрыли все ледовые переправы через реки
В Татарстане с сегодняшнего дня закрыли все ледовые переправы, действующие в республике.
Сегодня с 13.00 завершила свою работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. В ходе технического освидетельствования инспекторы Центра ГИМС выявили изменение структуры и толщины льда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, 4 марта закрылась ледовая переправа в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.
Сегодня закрылись еще две переправы. Одна из них через реку Каму по маршруту село Покровское — Красный Ключ в Елабужском муниципальном районе, другая через Волгу на участке Аракчино — Верхний Услон.Общество Татарстан
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