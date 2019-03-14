Билялетдинов: «Нагрузка на Подъяпольского была непривычной для него. Но он показал себя с лучшей стороны»

Фото: "Реальное время"

Зинэтула Билялетдинов во время подведения итогов сезона оценил игру вратаря Владислава Подъяпольского в Кубке Гагарина — 2018/2019.

— Каковы основные причины столь неудачного плей-офф?

— Мы сейчас разбираемся в причинах, сейчас сразу сказать, какие причины, очень сложно. Но есть моменты, когда было допущено очень много грубых ошибок, после чего нам забивали шайбы, да и некоторые задумки не сработали.

Я считаю, что та нагрузка, что была на Влада (Подъяпольского — прим. ред.) — она была для него необычная. В психологическом плане нагрузка была очень сложная. Хотя парень показал себя с самой лучше стороны.

— То, что Подъяпольский оказался не готов, — это не связано со сменой тренеров в плей-офф?

— Влад не то чтобы не был готов. У него просто не было опыта. Неожиданно для него появилась возможность встать в ворота, и он сделал все, что мог, — приводит слова наставника казанского клуба корреспондент «Реального времени».