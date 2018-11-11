На Украине рассказали о планах «быстрой» декоммунизации Крыма
Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о необходимости «быстро и решительно» проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе.
«Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений», — цитирует его «Главред».
По его словам, планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены, но они вступят в силу не раньше, чем полуостров перейдет под контроль Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти полторы тысячи памятников Владимиру Ленину.ОбществоВласть
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