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В Сети начал работу сайт нацпроекта «Цифровая экономика»

09:06, 14.03.2019
В Сети начал работу сайт нацпроекта «Цифровая экономика»
Фото: скриншот - digital.ac.gov.ru

Запущен сайт нацпроекта «Цифровая экономика», созданный под эгидой проектного офиса программы в лице Аналитического центра при правительстве РФ.

На портале представлена новостная сводка о цифровой экономике, также размещены интерактивные карты кибератак и предоставления госуслуг в России.

Планируется, что скоро на сайте появятся клиентские сервисы для компаний и граждан и интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой, пишет «РГ».

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика» распланирован до 2024 года. Власти планируют выделить на цифровизацию российской экономики 1,8 трлн рублей.

Ранее президент РФ Путин поручил к 1 июля принять законы по развитию цифровой экономики в России.

Экономика
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