Путин поручил к 1 июля принять законы по развитию цифровой экономики в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой принять законы, которые будут направлены на развитие цифровой экономики. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно поручению, также необходимо определить порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Срок выполнения поручения Путина — до 1 июля этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на цифровизацию российской экономики 1,8 трлн рублей.Экономика
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