Volkswagen прекратил продажи Jetta в России

Автоконцерн Volkswagen завершил продажи седана Jetta в России. Они могут возобновиться в следующем году при выходе нового поколения автомобиля.

«Jetta уже довольно давно не производилась в России, так как произошла смена поколений. После завершения производства у дилеров было еще много автомобилей этой модели, но сейчас их почти не осталось — все продали», — передает «Российская газета» слова представителя пресс-службы российского отделения производителя.

Напомним, что производство Volkswagen Jetta на предприятии в Нижнем Новгороде было прекращено в мае 2018 года. Автомобиль предлагался по цене от 1,129 млн рублей. Он был оснащен двигателями 1,4 TSI (125 л.с. и 150 л.с) и 1,6 MPI (110 л.с.). В прошлом году немецкая компания реализовала в России 3 813 экземпляров модели.