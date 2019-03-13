Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани

Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального образовательного комплекса в Казани «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

По словам Шаймиева, этот комплекс должен стать базовым для создания аналогичных объектов.

«Мы уже вышли на строительную площадку. Нам под силу качественно и вовремя реализовать такие проекты. Надо учитывать и то, что год сдачи первого комплекса, 2020-й — это год 100-летия республики», — цитирует Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Госсоветник РТ подчеркнул, что комплекс является одним из направлений развития современного образовательного процесса.

Гендиректор подрядной организации ООО «Грань» Леонид Анисимов рассказал, что строительство полилингвальной школы и реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165», которая входит в образовательный комплекс, будут вестись одновременно.



Ранее Минтимер Шаймиев рассказал, что в ближайшие 3—4 года в Татарстане будет открыто шесть общеобразовательных полилингвальных комплексов.