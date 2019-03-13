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Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани

19:23, 13.03.2019 1
Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани
Фото: tatarstan.ru

Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального образовательного комплекса в Казани «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

По словам Шаймиева, этот комплекс должен стать базовым для создания аналогичных объектов.

«Мы уже вышли на строительную площадку. Нам под силу качественно и вовремя реализовать такие проекты. Надо учитывать и то, что год сдачи первого комплекса, 2020-й — это год 100-летия республики», — цитирует Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Госсоветник РТ подчеркнул, что комплекс является одним из направлений развития современного образовательного процесса.

Гендиректор подрядной организации ООО «Грань» Леонид Анисимов рассказал, что строительство полилингвальной школы и реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165», которая входит в образовательный комплекс, будут вестись одновременно.

Ранее Минтимер Шаймиев рассказал, что в ближайшие 3—4 года в Татарстане будет открыто шесть общеобразовательных полилингвальных комплексов.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Молодцы,лед тронулся.
    5-6 надо будет умножить на 100, для Татарстана будет выходом из создавшейся ситуации.
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