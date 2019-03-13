В Казани строительство двух долгостроев «ФОНа» могут возобновить за счет федеральных средств

В Казани строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС» может возобновиться за счет федеральных средств. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в ходе еженедельного выездного совещания по вопросам обманутых дольщиков.

По словам Гимаева, после заседания президиума Госсовета РФ с участием президента РФ Владимира Путина в Иннополисе министерство обратилось в Единый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства этих объектов за счет федерального бюджета.



Замминистра строительства РТ добавил, что в Дом.РФ уже запросили документы и ведомство их готовит.

«Думаю, получим ответ до конца марта точно. Если схема получится, это хорошая возможность реанимировать пятый дом», — цитирует Гимаева пресс-служба мэрии Казани.



Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани заявил, что решение проблемы обманутых дольщиков нельзя ни на кого перекладывать.