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Недвижимость

В Казани строительство двух долгостроев «ФОНа» могут возобновить за счет федеральных средств

17:58, 13.03.2019 1
В Казани строительство двух долгостроев «ФОНа» могут возобновить за счет федеральных средств
Фото: kzn.ru

В Казани строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС» может возобновиться за счет федеральных средств. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в ходе еженедельного выездного совещания по вопросам обманутых дольщиков.

По словам Гимаева, после заседания президиума Госсовета РФ с участием президента РФ Владимира Путина в Иннополисе министерство обратилось в Единый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства этих объектов за счет федерального бюджета.

Замминистра строительства РТ добавил, что в Дом.РФ уже запросили документы и ведомство их готовит.

«Думаю, получим ответ до конца марта точно. Если схема получится, это хорошая возможность реанимировать пятый дом», — цитирует Гимаева пресс-служба мэрии Казани.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани заявил, что решение проблемы обманутых дольщиков нельзя ни на кого перекладывать.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Шестой месяц стоим в ежедневных пикетах на площади Свободы ( с 1 октября 2018 года.
    Почему бы часть федеральных денег не направить на достройку нашего дома, например?
    У нас - 432 дду. Представляете, сколько семей, сколько детей стали бы чуть менее несчастными?
    Обманутый дольщик Четаева 3. Казань.
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