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Бизнес

Абрамович и партнеры продали часть акций «Норникеля» западным инвесторам

16:06, 13.03.2019 1
Абрамович и партнеры продали часть акций «Норникеля» западным инвесторам
Фото: wikimedia.org / Londonpixels

Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Московской бирже 1,7% «Норникеля» более чем за $550 млн.

Соруководитель управления «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников рассказал, что заявки на самую большую сумму подали инвесторы из Великобритании (39%). На долю российских инвесторов пришлось около 33%. Остальная часть заявок поступила из США и континентальной Европы, пишут «Ведомости».

Ранее ВТБ приобрел у миллиардера Романа Абрамовича долю в Первом канале. Инвестподразделение банка «ВТБ Капитал» купило у структуры предпринимателя «ОРТ-КБ» пакет в 20%.

Бизнес
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Еще один кусочек Родины западным инвесторам, где наши миллиардеры патриоты? Может это наши только из Лондона?
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