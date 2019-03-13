Абрамович и партнеры продали часть акций «Норникеля» западным инвесторам

Crispian Investments, контролируемая Романом Абрамовичем вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым, продала на Московской бирже 1,7% «Норникеля» более чем за $550 млн.

Соруководитель управления «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников рассказал, что заявки на самую большую сумму подали инвесторы из Великобритании (39%). На долю российских инвесторов пришлось около 33%. Остальная часть заявок поступила из США и континентальной Европы, пишут «Ведомости».



Ранее ВТБ приобрел у миллиардера Романа Абрамовича долю в Первом канале. Инвестподразделение банка «ВТБ Капитал» купило у структуры предпринимателя «ОРТ-КБ» пакет в 20%.