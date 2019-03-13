Минэкономразвития не наблюдает влияния повышенного НДС на инфляцию

Повышение НДС уже не влияет на рост цен, сообщает Минэкономразвития РФ в своем обзоре, опубликованном на официальном портале ведомства.

Исходя из предоставленных данных, в феврале темп роста цен вернулся к значениям прошлого года. В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России начало обсуждать вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%. Как сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком по поводу этого. «Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение», — сказал он.