Прокуратура проверит факт привлечения школьников в Бавлах к очистке крыши от снега без страховки

Бавлинская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки.

На странице прокуратуры РТ в Twitter отмечается, что соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ученики одной из школ в Бавлах счищают снег с крыши. При этом взрослый держит одного из учеников при помощи троса, а остальные чистят снег без страховки.

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана сообщили, что директору и завучу по АХЧ объявлены выговоры, передает «Интерфакс».

Ранее прокуратура Набережных Челнов внесла представление директору школы, на территории которой на восьмилетнего ребенка упала сосулька.