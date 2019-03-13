Прокуратура проверит факт привлечения школьников в Бавлах к очистке крыши от снега без страховки
Бавлинская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки.
На странице прокуратуры РТ в Twitter отмечается, что соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ученики одной из школ в Бавлах счищают снег с крыши. При этом взрослый держит одного из учеников при помощи троса, а остальные чистят снег без страховки.
В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана сообщили, что директору и завучу по АХЧ объявлены выговоры, передает «Интерфакс».
Ранее прокуратура Набережных Челнов внесла представление директору школы, на территории которой на восьмилетнего ребенка упала сосулька.Происшествия Татарстан
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