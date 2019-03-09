Прокуратура Челнов внесла представление директору школы, на территории которой на восьмилетнего ребенка упала сосулька

Прокуратура Набережных Челнов в результате проверки по факту падения наледи на восьмилетнего ребенка внесла в адрес директора школы №44 представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.



Инцидент произошел вчера. После падения сосульки с водостока теплицы на территории средней школы №44 восьмилетний ребенок получил ушибленную травму теменной области головы. После осмотра врачами и обработки раны его отпустили домой, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



В ходе осмотра прокуратурой наледь и сосульки обнаружены не только на водостоке теплицы, но и на кровле здания школы. Кроме того, прилегающая территория не очищена от снега и не обработана противогололедными реагентами.

Также на кровле здания школы обнаружены незакрепленные куски металлической обшивки, которые в случае падения создают угрозу жизни и здоровью окружающих, в том числе детей.



Напомним, накануне прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву проверить информацию о падении наледи на ребенка.