Магдеев об уборке снега на улицах Челнов: «В сроки необходимо укладываться»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня на «деловом понедельнике» прокомментировал ситуацию на улицах города и потребовал ускорить уборку снега.

«Есть регламентные сроки, в них необходимо укладываться! Это касается и очистки дворов, и магистралей. Понятно, что все вопросы на раз-два решить невозможно. Снег выпал — за час все решить невозможно, есть определенные расчеты», — цитирует Магдеева Chelny-biz.ru.

Магдеев также потребовал обратить особое внимание на территории промышленных предприятий, бюджетных учреждений, в особенности школ.



Напомним, что, по прогнозу синоптиков, сегодня в Татарстане ожидается снег. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -7°С.