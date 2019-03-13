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Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с российско-венесуэльским банком

13:48, 13.03.2019
Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с российско-венесуэльским банком
Фото: flickr.com

Платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк».

В связи с этим были заблокированы карты банка за границей и в России, говорится в сообщении кредитной организации. В ближайшее время «Еврофинанс Моснарбанк» заменит карты Visa на карты российской платежной системы «Мир».

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

Позже стало известно, что ВТБ передаст Росимуществу свою долю в этом банке. С предложением о передачи доли в «Еврофинансе» в собственность России ВТБ обратился в правительство еще в начале года.

ЭкономикаБанки
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