Новым акционером попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» станет Росимущество — СМИ

ВТБ передаст Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском банке «Еврофинанс Моснарбанк», который ранее попал под санкции США.

По информации Reuters, с предложением о передачи доли в «Еврофинансе» в собственность России ВТБ обратился в правительство еще в начале года.



Источник РБК в аппарате правительства подтвердил, что такое письмо поступило в правительство, но не уточнил какое решение было принято.



Акционерами «Еврофинанс Моснарбанк» являются Fondo De Desarrollo Nacional — 49,99%, напрямую или косвенно ВТБ и Газпромбанк владеют по 25% акций.



Напомним, что накануне Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.