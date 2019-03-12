Новым акционером попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» станет Росимущество — СМИ
ВТБ передаст Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском банке «Еврофинанс Моснарбанк», который ранее попал под санкции США.
По информации Reuters, с предложением о передачи доли в «Еврофинансе» в собственность России ВТБ обратился в правительство еще в начале года.
Источник РБК в аппарате правительства подтвердил, что такое письмо поступило в правительство, но не уточнил какое решение было принято.
Акционерами «Еврофинанс Моснарбанк» являются Fondo De Desarrollo Nacional — 49,99%, напрямую или косвенно ВТБ и Газпромбанк владеют по 25% акций.
Напомним, что накануне Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.ЭкономикаБанки
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