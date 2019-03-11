США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Минфин США ввел санкции в отношении российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк». Причиной стала связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.

Напомним, что в марте власти США ввели новые визовые ограничения в отношении ряда представителей Венесуэлы. Под них попали 49 человек.

Кроме того, 5 марта президент США Дональд Трамп объявил о продлении санкций против Венесуэлы, которые были введены в начале марта 2015 года.

В тексте послания говорится, что ситуация в Венесуэле продолжает оставаться нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США.