Путин вложил личные деньги в создание иконы главного храма ВС
Президент России Владимир Путин вложил личные деньги в создание иконы главного храма Вооруженных сил России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал называть сумму. Он отметил, что речь идет о деньгах, которые были необходимы для того, чтобы сделать икону целиком, пишет «Интерфакс».
Напомним, в сентябре прошлого года Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот».
Завершить строительство храма планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне.ОбществоВласть
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