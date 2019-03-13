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Путин вложил личные деньги в создание иконы главного храма ВС

13:08, 13.03.2019
Путин вложил личные деньги в создание иконы главного храма ВС
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вложил личные деньги в создание иконы главного храма Вооруженных сил России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал называть сумму. Он отметил, что речь идет о деньгах, которые были необходимы для того, чтобы сделать икону целиком, пишет «Интерфакс».

Напомним, в сентябре прошлого года Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот».

Завершить строительство храма планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

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