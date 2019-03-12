Чувашия выделит 600 млн рублей на оснащение центра поддержки талантливых детей

Фото: Дарья Турцева

В 2019 году около 600 млн рублей будет направлено на завершение работ по созданию центра поддержки одаренных детей в Чувашии, сообщает ТАСС.

Об этом после выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Ижевске рассказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ижевске главы регионов ПФО обсудили с полпредом президента проблему утечки мозгов. Как удержать в регионах талантливую молодежь? Вопросом разработки конкретных мер поддержки молодых специалистов всерьез озаботились в Приволжском федеральном округе. Пока что чем лучше идет подготовка кадров на местах, тем активнее они уезжают в федеральный центр и в другие регионы, способные предложить более интересные условия труда. Проблему обсудили 12 марта на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове в Ижевске. Подробнее — в материале «Реального времени».