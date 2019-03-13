Ученые Татарстана и Крыма работают над серией книг об истории крымских татар

Специалисты Крымского научного центра, являющегося филиалом Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, приступили к написанию серии книг про крымских татар.

Планируется, что в свет выйдет пять томов, первый из них будет опубликован в этом году. По словам замдиректора по научной работе татарстанского института Радика Салихова, каждая страница этого труда будет аргументированной, а работа будет объективной и выверенной.

«Самая главная наша задача — показать объективную историю крымско-татарского народа в контексте истории Российского государства», — рассказал он ИА «Татар-информ».

Также Салихов добавил, что в этом году запланирована в Крыму и в Татарстане ежегодная научно-практическая конференция, где ученые обсудят издание исторических книг, которые сейчас находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ напишут книгу по истории Татарстана.