Ученые КФУ напишут книгу по истории Татарстана

Ученые из Казанского федерального университета разработают издание по истории Татарстана в рамках проекта Всероссийской ассоциации учителей «История России через историю регионов».

«На сегодняшний день коллектив руководителей проекта «История России через историю регионов» уже ознакомился с планом-проспектом издания по истории Татарстана и утвердил его», — сообщает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что рукопись должна быть готова к середине весны будущего года. Книга выйдет тиражом в несколько тысяч экземпляров и будет распространена по всей стране.

Ранее в Казани учителя истории и обществознания обсудили проблемы преподавания истории Татарстана в школах. Ранее этот предмет преподавался, выпущены десятки учебников, но новый ФГОС не предусматривает отдельного изучения региональной истории. Подробнее — в материале «Реального времени».