Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 125 голов в клубных турнирах под эгидой УЕФА

Фото: Максим Платонов

Португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду признали первым игроком в истории европейского футбола, который смог забить 125 мячей в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Об этом сообщается в Twitter УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года. В тройку номинантов вошли также французские нападающие Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Роналду в прошлом сезоне в составе мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Португальский форвард, который летом перешел в «Ювентус» из «Королевского клуба», ранее удостоился приза Globe Soccer Awards по итогам 2011, 2014, 2016 и 2017 года.