Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года.

Церемония вручения наград прошла в четверг в Дубае. В тройку номинантов вошли также французские нападающие Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), сообщает «РИА Новости».

Роналду в прошлом сезоне в составе мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Португальский форвард, который летом перешел в «Ювентус» из «Королевского клуба», ранее удостоился приза Globe Soccer Awards по итогам 2011, 2014, 2016 и 2017 года.

Лучшим тренером года признан француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Лучшим клубом года стал мадридский «Атлетико», в минувшем сезоне выигравший Лигу Европы, лучшим спортивным директором — итальянец Фабио Паратичи из «Ювентуса».

Также на церемонии награду лучшему агенту получил португалец Жорже Мендеш, призами за успешную карьеру игроков были отмечены бразилец Роналдо и француз Блез Матюиди, за успешную тренерскую карьеру — итальянец Фабио Капелло, ранее возглавлявший сборную России.

