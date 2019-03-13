В 2018 году угонщики в России больше всего интересовались корейскими марками машин

Больше всего в 2018 году угонщиков в России интересовали корейские марки автомобилей, сообщает «Российская газета».

Количество угонов корейских машин выросло на 3% по сравнению с 2017 годом. При этом количество угнанных российских автомобилей снизилось на 1,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что в хищении 22 автомобилей премиум-класса и подставных авариях ради страховки обвиняют группу казанских бизнесменов. По предварительной оценке, ущерб потерпевших лизинговых и страховых компаний составляет 100 млн рублей. По версии следствия, машины оформляли на коммерческие фирмы в Казани, позже уступали третьим лицам, и в итоге лизинговые платежи прекращались, а сами машины исчезали с территории Российской Федерации. В числе потерпевших — Carcade, «Вэб-лизинг» и «Евразийская лизинговая компания».