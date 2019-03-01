В Казани расследуют хищения с угоном за границу 22 лизинговых иномарок

Фото: Реальное время

В хищении 22 автомобилей премиум-класса и подставных авариях ради страховки обвиняют группу казанских бизнесменов. По предварительной оценке, ущерб потерпевших лизинговых и страховых компаний составляет 100 млн рублей.

По версии следствия, машины оформляли на коммерческие фирмы в Казани, позже уступали третьим лицам и в итоге лизинговые платежи прекращались, а сами машины исчезали с территории Российской Федерации.

В числе потерпевших — Carcade, «Вэб-лизинг» и «Евразийская лизинговая компания».

Лишь пять пропавших машин удалось вернуть из-за границы, причем две пришлось фактически угонять из Эстонии Эльвире и Олегу Чуклановым — ныне обвиняемым по делу о хищениях.

Детали в материале — «Реального времени».