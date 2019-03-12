Алекперов оценил потери нефтяников от продажи топлива в России в 50 млрд рублей

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд рублей от продажи топлива.



По его словам, убытки российской нефтяной отрасли от заморозки цен на топливо составили с начала этого года 35 млрд рублей. Еще 15 млрд рублей нефтяники лишились из-за наличия демпфирующего механизма, сообщает «Финмаркет».



Первый вице-президент «Лукойла» Вадим Воробьев заявил, что компания предлагает правительству РФ изменить существующий демпфирующий механизм. В «Лукойле» предлагают сделать его линейным или обнулить, когда цена рынка будет ниже, чем цена экспортной альтернативы, передает ТАСС.



Ранее эксперты Vygon Consulting оценили убытки нефтяников с начала 2019 года из-за налогового маневра в 55 млрд рублей.