Убытки нефтяников из-за налогового маневра за два месяца оценили в 55 млрд рублей

С начала 2019 года убытки нефтяников в результате налогового маневра составили 55 млрд рублей. Компании будут просить правительство повысить компенсации за продажу топлива на внутреннем рынке.

На встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком представители нефтяных компаний попросят изменить порядок расчета таких компенсаций, пишут «Ведомости».

Действующая схема расчета компенсаций оказалась неэффективной. Внутренние цены на бензин оказались ниже цены отсечения, и в январе производителям бензина пришлось уплатить в бюджет около 10 млрд рублей. По подсчетам Vygon Consulting, в феврале нефтяникам пришлось заплатить в бюджет еще 4,7 млрд рублей.

За продажу дизтоплива на внутреннем рынке в январе нефтяники компенсацию получили — 10,5 млрд рублей, еще 15,3 млрд рублей получат за февраль. Всего компенсация позволила нефтяникам снизить убыток на 20% (или 11,1 млрд рублей) — он составил 43,9 млрд рублей.

«Компании вынуждены сами платить в бюджет, вместо того чтобы получать компенсации. Но демпфер напрямую не влияет на внутренние цены. Поэтому целесообразно заменить его на плавающий акциз, при расчете которого учитывались бы внутренние цены», — предложил решение аналитик Vygon Евгений Тыртов.

Напомним, что в августе 2018 года нефтяные компании намеревались попросить у президента России Владимира Путина дополнительные 3 трлн рублей из-за «налогового маневра».



