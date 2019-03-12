В России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.

По словам Черникова, такие штрафы могут быть введены через полтора года, передает ТАСС.

Глава ГИБДД рассказал, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. По его мнению, на некоторых дорогах максимально разрешенную скорость можно увеличить.



Ранее в Минтрансе РФ предложили установить штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 10—20 км/ч. В МВД инициативу поддержали. К лету правительственная комиссия должна оценить обоснованность этого предложения.