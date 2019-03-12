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В России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

17:07, 12.03.2019 1
В России через полтора года могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.

По словам Черникова, такие штрафы могут быть введены через полтора года, передает ТАСС.

Глава ГИБДД рассказал, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. По его мнению, на некоторых дорогах максимально разрешенную скорость можно увеличить.

Ранее в Минтрансе РФ предложили установить штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 10—20 км/ч. В МВД инициативу поддержали. К лету правительственная комиссия должна оценить обоснованность этого предложения.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    В первую очередь займитесь полноценным обучением будущих водителей,и остановите продажу прав на вождение!!!
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