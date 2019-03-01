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В правительстве оценят обоснованность предложений ввести штрафы за превышение на 10 км/ч

10:19, 01.03.2019 1
В правительстве оценят обоснованность предложений ввести штрафы за превышение на 10 км/ч
Фото: Ринат Назметдинов

К лету правительственная комиссия должна оценить, насколько обоснованы предложения ввести штрафы за превышение скорости более чем на 10 км/ч, сообщает РБК.

Такое заявление сделал представитель вице-премьера Максима Акимова. Он отметил, что подобное усиление ответственности за нарушение ПДД требует не только правовой, но и технической, а также экспертной оценки.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года водительских прав лишились более 400 тысяч человек. Как сообщал ТАСС со ссылкой на ГИБДД, около половины — 195 тысяч — были лишены прав за вождение в нетрезвом виде. Ранее отмечалось, что в 2018 году ГИБДД возбудила более 131 млн административных дел за нарушение правил дорожного движения и вынесла более 129 млн постановлений о назначении штрафов на сумму почти 114 млрд рублей.


Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    все просто. все это лелаеться для того что бы как можно больше штрафов набрать в бюджет страны. у нас дороги широкие ровные капитально ремонтированы. а пдд и знаки 70 х годов.
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