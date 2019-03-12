Госдума окончательно приняла закон о цифровых правах

Государственная дума на пленарном заседании 12 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие «цифровые права».

Под цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам; осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения им возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу», передает пресс-служба Госдумы РФ.

Закон должен вступить с 1 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что из документа исключили понятие «цифровые деньги», то есть криптовалюты.