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«Настюша» потребовала банкротства экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева

10:58, 12.03.2019
«Настюша» потребовала банкротства экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева
Фото: prav.tatarstan.ru

ООО «Зерновая компания «Настюша» подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом экс-главы «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева.

Заявление пока к производству не принято. Сумма требований также не указывается, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд решил взыскать с Дмитрия Ананьева 2,8 млрд рублей. Эти деньги он должен выплатить как раз зерновой компании «Настюша».

ЭкономикаБанки
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