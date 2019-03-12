«Настюша» потребовала банкротства экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева

ООО «Зерновая компания «Настюша» подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом экс-главы «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева.

Заявление пока к производству не принято. Сумма требований также не указывается, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд решил взыскать с Дмитрия Ананьева 2,8 млрд рублей. Эти деньги он должен выплатить как раз зерновой компании «Настюша».