Суд обязал Ананьева выплатить зерновой компании 2,8 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд решил взыскать с экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева 2,8 млрд рублей. Эти деньги он должен выплатить ООО «Зерновая компания «Настюша».

Два постановления были вынесены 5 марта, пишет RNS.

Из-за признания недействительными договоров поручительства между банкиром и компанией Ананьева обязали вернуть 1,6 млрд и 1,2 млрд рублей соответственно.

В августе 2017 года совладелец зерновой компании «Настюша» Игорь Пинкевич был арестован по подозрению в мошенничестве на фоне задержки строительства ЖК «Царицыно». В октябре 2017 года Пинкевич написал мэру Москву Сергею Собянину письмо, в котором проинформировал о своем согласии на безвозмездную передачу акций ОАО «МКХ» «Промсвязьбанку» и лично Дмитрию Ананьеву, который на тот момент являлся одним из совладельцев «Промсвязьбанка».