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В феврале повседневные расходы россиян выросли на 7,2%

10:37, 12.03.2019
В феврале повседневные расходы россиян выросли на 7,2%
Фото: pixabay.com

По итогам февраля 2019 года повседневные расходы россиян выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,9% по сравнению с январем.

По данным «Ромира», оба показателя превысили официальные значения инфляции.

Отмечается, что расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений, а также оказались самыми высокими за все годы наблюдений.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года бедные россияне стали меньше тратить на алкоголь и другие услуги, прежде всего всего на транспорт, и больше откладывать на образование и гаджеты.

ЭкономикаФинансы
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