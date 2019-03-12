Бедные россияне стали отказываться от алкоголя, чтобы накопить на образование и гаджеты

По итогам 2018 года бедные россияне стали меньше тратить на алкоголь и другие услуги, прежде всего всего на транспорт, и взамен больше откладывать на образование и гаджеты. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ.

В прошлом году на одного члена траты на продукты составили 2,8 тыс. рублей, на непродовольственные товары — 1,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

В целом за последние 5 лет реальные доходы в бедных семьях упали на 11%.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами в Сочи предложил составить социальный портрет бедности в РФ для того, чтобы помочь людям выбраться из такой ситуации.