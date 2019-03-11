Женская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Универсиады

Женская сборная России выиграла команду Канады в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

В матче за третье место команда Японии оказалась сильнее сборной США. Игра завершилась со счетом 2:1.



Сегодня российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Всего в активе сборной России 109 медалей по итогам девяти медальных дней Всемирных студенческих игр 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня мужская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале Всемирной зимней универсиады в Красноярске. В финале российские хоккеисты встретятся с командой Словакии.