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Женская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Универсиады

19:40, 11.03.2019 1
Женская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Универсиады
Фото: fhr.ru

Женская сборная России выиграла команду Канады в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России. Шайбы забросили Лиана Ганеева (49-я минута) и Алевтина Штарева (60).

В матче за третье место команда Японии оказалась сильнее сборной США. Игра завершилась со счетом 2:1.

Сегодня российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. Всего в активе сборной России 109 медалей по итогам девяти медальных дней Всемирных студенческих игр 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня мужская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале Всемирной зимней универсиады в Красноярске. В финале российские хоккеисты встретятся с командой Словакии.

СпортХоккей
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    Девчонки молодцы!
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