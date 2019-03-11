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Российские хоккеисты обыграли сборную Канады и вышли в финал Универсиады

14:49, 11.03.2019 1
Российские хоккеисты обыграли сборную Канады и вышли в финал Универсиады
Фото: скриншот видео youtube.com

Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Встреча прошла на «Кристалл Арене» и завершилась победой россиян со счетом 5:1. В составе победителей отличились Денис Орлович-Грудков (11-я и 40-я минуты), Александр Сорокин (20-я, 54-я) и Александр Шаров (22-я). За сборную Канады единственную шайбу забросил Матье Лемай (34-я).

Теперь Россия сыграет в финале с победителем пары Казахстан — Словакия. Финальный матч состоится завтра, 12 марта.

Напомним, что ранее сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, перед этим обновив собственный рекорд.

СпортХоккей
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    так 4:1 или 5:1? у вас в тексте как будто четыре шайбы
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