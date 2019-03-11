Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве — СМИ

В Москве госпитализировали народного артиста России Дмитрия Назарова, известного по роли в сериале «Кухня».

По информации РЕН ТВ, Назарова доставили в больницу из-за болей в спине. Артист был направлен в отделение нейрохирургии для обследования.

Дмитрий Назаров окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина в 1980 году. До 1995 года он работал в Малом театре, где сыграл около 60 ролей.

Позднее Назаров работал в «Сфере» и Театре Российской армии, а с 2003 года — в МХТ имени Чехова. В 2000-м Назаров получил звание народного артиста России.

Популярность Назарову принесла роль Виктора Баринова в сериале «Кухня». Всего в послужном списке артиста более 40 ролей в кино и на телевидении.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали певицу Юлию Началову. У нее резко подскочил сахар в крови, в результате чего обострилась подагра.