Заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

В понедельник 11 марта в Казани пройдет одиннадцатое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан.
Заседание Совета по предпринимательству проведет лично Рустам Минниханов.
В этом году Татарстан участвует в пилотном проекте по внедрению нового налогового режима для самозанятых граждан (по данным на 4 марта зарегистрировано 4 128 человека).
Читатели «Реального времени» смогут посмотреть онлайн-трансляцию заседания Совета на нашем портале.
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