Заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

В понедельник 11 марта в Казани пройдет одиннадцатое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан.

Заседание Совета по предпринимательству проведет лично Рустам Минниханов.

В этом году Татарстан участвует в пилотном проекте по внедрению нового налогового режима для самозанятых граждан (по данным на 4 марта зарегистрировано 4 128 человека).



Заседание пройдет в формате дискуссии, посвященной созданию возможностей для самозанятых предпринимателей республики, стимулированию предпринимательской инициативы, созданию качественных условий для развития самозанятых.





Читатели «Реального времени» смогут посмотреть онлайн-трансляцию заседания Совета на нашем портале.