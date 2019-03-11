Минниханов, Титов и Онищенко проведут сегодня заседание совета по предпринимательству

Сегодня в Казани пройдет заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Ожидается, что в нем примут участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Проведет заседание лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

Планируется, что на заседании будут обсуждаться возможности самозанятых граждан и создание условий для их деятельности.

«В рамках заседания Совета будут рассмотрены следующие темы развития и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей: санитарные нормы для самозанятых кондитеров, снижение рисков самозанятых предпринимателей при работе с банками, регистрация иностранных граждан в качестве самозанятых, участие самозанятых в государственных закупках, сотрудничество самозанятых с юридическими лицами и возможности «Ак Барс» Банка для самозанятых предпринимателей», — говорится в анонсе на сайте президента РТ.

Трансляция заседания будет вестись на сайте «Реального времени».



