Минниханов, Титов и Онищенко проведут сегодня заседание совета по предпринимательству
Сегодня в Казани пройдет заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Ожидается, что в нем примут участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Проведет заседание лично президент Татарстана Рустам Минниханов.
Планируется, что на заседании будут обсуждаться возможности самозанятых граждан и создание условий для их деятельности.
«В рамках заседания Совета будут рассмотрены следующие темы развития и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей: санитарные нормы для самозанятых кондитеров, снижение рисков самозанятых предпринимателей при работе с банками, регистрация иностранных граждан в качестве самозанятых, участие самозанятых в государственных закупках, сотрудничество самозанятых с юридическими лицами и возможности «Ак Барс» Банка для самозанятых предпринимателей», — говорится в анонсе на сайте президента РТ.
Трансляция заседания будет вестись на сайте «Реального времени».
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