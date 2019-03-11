Житель Анапы хочет взыскать 1 млн рублей с Баскова и Бузовой за участие в рекламе «Кэшбери»

Житель Анапы Дмитрий Ружников намерен взыскать с Николая Баскова и Ольги Бузовой около 1 млн рублей за участие в рекламе компании «Кэшбери», сообщает ТАСС.

В деятельности последней ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды. Адвокат Ружникова Тимур Маршани заметил, что в исках к исполнителям заявлены 880 тысяч рублей, которые Ружников вложил в «Кэшбери», а также моральный ущерб порядка 100—200 тысяч рублей. Адвокат Маршани отмечает, что Басков и Бузова должны нести солидарную ответственность за вовлечение обманутых граждан в эту пирамиду.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы «Кэшбери» уведомление с требованием заблокировать два сайта группы. «12 ноября Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании информации, распространяемой на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления Андрея Романова.